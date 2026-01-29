Морские дроны Sea Baby. Фото: СБУ

Агент Росії готував атаку ворога на морські дрони Sea Baby та Magura.

Контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ та командувача ВМС зірвала повітряний удар росіян по українських підрозділах, що займаються морськими дронами. Затримано військовослужбовця бригади безекіпажних комплексів спецпризначення Військово-моравських сил, який виявився російським інформатором. Про це Служба безпеки України 29 січня повідомила у соцмережах.

З’ясувалося, що зловмисник мав передати росіянам геолокації пунктів базування військових, які управляють морськими дронами й координати зберігання безпілотних катерів та маршрути їхнього руху. Головними цілями ворога була морські безпілотники Sea Baby та Magura.

Спецслужба спрацювала на випередження — інформатора завчасно викрили, його злочини задокументували та затримали. Синхронно вдалося убезпечити українські військові локації в зоні роботи ворожої розвідки.

У затриманого під час обшуків вилучили смартфон, на якому він накопичував секретну інформацію та через який контактував з ворогом. Зловмиснику повідомили інформатору про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), котрі допомагали ворогу встановити наслідки від удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівщини, завданого в ніч з 8 на 9 січня.