В Одесской области два сожителя зарегистрировали на себя Starlink для российских оккупантов. Фото: СБУ

В Одеській області місцеві мешканці зареєстрували на себе «Старлінки» для армії РФ.

Росіяни завербували для незаконної реєстрації систем Starlink двох жителів Ізмаїла: 36-річного безробітного чоловіка і його 28-річну безробітну співмешканку. Окупанти запропонували зловмисникам по 30 дол. за незаконну реєстрацію кожного терміналу Starlink, які використовуються ворогом. Про це 24 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Щоб активувати побільше таких пристроїв, фігуранти намагалися залучити до схеми інших осіб. Зокрема, для «походу в ЦНАП» вони збиралися підібрати когось із місцевих наркоманів.

Зловмисників вже затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Обох вже арештовано.

В СБУ наголосили, що допомога росіянам із реєстрацією терміналів Starlink — це кримінал.

Нагадаємо, з початку лютого в Україні стартувала верифікація терміналів Starlink. Усе через те, що їх використовували російські військові для запуску БпЛА. Окупанти почали вербувати українців в інтернеті, аби ті реєстрували термінали на себе.