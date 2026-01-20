СБУ открыла дело о госизмене против политтехнолога Владимира Петрова. Фото:

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за статтею «державна зрада» проти політтехнолога Володимира Петрова.

Кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України проти ведучого YouTube-каналу «Ісландія» слідчі спецслужби відкрили ще 14 січня. У виписці з ЄРДР вказується, що Петров, «використовуючи власні медіа-ресурси, а саме медіапроекти Ісландія, Школа корупції та Люмпен шоу, надав іноземній державі — Російській Федерації, допомогу в проведенні підривної діяльності проти України». Про це народний депутат Ярослав Железняк 20 січня повідомив у Telegram.

За інформацією парламентаря, в розслідуванні та обвинуваченні вказується, що в своїх програмах блогер категорично заперечував факт російського вторгнення в Україну, називав війну в Україні громадянською, а самопроголошені ДНР та ЛНР — державними утвореннями. Також Петров просував ідею відмови від українських державних символів, діяв на зрив процесу мобілізації в Україні.

Також Железняк опублікував виписки з Єдиного реєстру досудових розслідувань із правовою кваліфікаціюєю правопорушення.

Нагадаємо, у грудні минулого року стало відомо, що СБУ проводить розслідування щодо бізнесмена Тимура Міндіча та пов’язаних з ним людей у межах у межах кримінального провадження за статтею про державну зраду.