Иностранный агент ФСБ пытался поджечь оборудование электроподстанции в Черновцах. Фото: СБУ

СБУ викрила агентів ФСБ, які займалися підпалами у Кропивницькому та Чернівцях.

У Чернівцях викрили 24-річного громадянина однієї з країн Близького Сходу, який намагався знищити технологічне обладнання опорної електропідстанції. Зловмисник намагався підпалити п’ять літрів бензину, який намагався підпалити. Про це 28 січня Служба безпеки України повідомила у Facebook.

А в Кропивницькому спецслужба викрила 19-річного місцевого мешканця, який намагався спалити будівлю однієї з районних рад обласного центру. Зрадника затримали, коли він вилив 10-літрову каністру бензину на вхідні двері муніципальної установи.

Слідчі встановили, що фігуранта росіяни завербували через сайт знайомств. Там йому відповіла «дівчина», яка одразу запропонувала зустрітися. Але замість побачення на месенджер юнака прийшло повідомлення, що його «знайому» нібито викрали. А щоб «звільнити» її, хлопець повинен був спалити райраду.

Ще одним завербованим агентом ФСБ виявився 21-річний безробітний, який на замовлення росіян хотів спалити місцеве відділення «Укрпошти». Зловмисника затримали перед спробою вчинити злочин.

Всім трьом фігурантам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) та ⁠ч. 2 ст. 194 (умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ затримала агента російської ФСБ, яка коригувала обстріли Києва. Зловмисниця передавала росіянам фото, відео та координати столичних теплоелектроцентралей, по яких РФ готувала нову серію ракетно-дронових ударів.