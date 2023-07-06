Разведка Британии: рф стянула войска со всех регионов, чтобы сдержать контрнаступление

https://racurs.ua/n184833-razvedka-britanii-rf-styanula-voyska-so-vseh-regionov-chtoby-sderjat-kontrnastuplenie.html

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росія стягнула військові формування з усієї країни для того, щоб стримати контрнаступ Сил оборони України. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter за 6 липня.

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За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія рф, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні. У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування москва використовувала як протидію Китаю.

Навколо Бахмута оборону зараз тримають переважно повітряно-десантні сили, які зазвичай дислокуються на заході рф і діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах з НАТО.

Нагадаємо, розвідка Британії, що рф вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення бронетанкових контрнаступальних операцій ЗСУ на півдні.