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Ракурс
Разведка Британии: рф стянула войска со всех регионов, чтобы сдержать контрнаступление

Разведка Британии: рф стянула войска со всех регионов, чтобы сдержать контрнаступление

6 июл 2023, 10:20
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росія стягнула військові формування з усієї країни для того, щоб стримати контрнаступ Сил оборони України. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому у Twitter за 6 липня.


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За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія рф, яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні. У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування москва використовувала як протидію Китаю.

Навколо Бахмута оборону зараз тримають переважно повітряно-десантні сили, які зазвичай дислокуються на заході рф і діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах з НАТО.

Нагадаємо, розвідка Британії, що рф вдосконалила тактику, спрямовану на уповільнення бронетанкових контрнаступальних операцій ЗСУ на півдні.

Источник: Ракурс


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