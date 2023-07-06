Зеленский назвал причину замедления контрнаступления ВСУ

https://racurs.ua/n184834-zelenskiy-nazval-prichinu-zamedleniya-kontrnastupleniya-vsu.html

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Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ України був «сповільнений» укріпленою обороною окупаційної армії росії та зволіканням з постачанням західної зброї. Глава держави хотів би, щоб західні поставки зброї дозволили йому розпочати наступ «набагато раніше».

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Я вдячний США як лідерам нашої підтримки, але я сказав їм, а також європейським лідерам, що ми хотіли б почати наш контрнаступ раніше, і для цього нам потрібна вся зброя і матеріальні засоби. Чому? Просто тому, що якщо ми почнемо пізніше, то це буде йти повільніше, — заявив Зеленський в інтерв’ю CNN.

З його слів, у деяких районах країни військові не можуть «навіть думати про початок» атак, тому що у них немає «відповідної зброї». Складнощі на полі бою зараз призводять до того, що контрнаступ «сповільнюється».