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Число пострадавших во Львове возросло до 37, самой молодой жертве был 21 год
Число пострадавших во Львове возросло до 37, самой молодой жертве был 21 годhttps://racurs.ua/n184839-chislo-postradavshih-vo-lvove-vozroslo-do-37-samoy-molodoy-jertve-byl-21-god.htmlРакурс
Удар «Калібрами» по Львову забрав життя чотирьох осіб. Наймолодшій загиблій був лише 21 рік. Найстаршій загиблій — 95, жінка пережила Другу світову, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Після удару воєнних злочинців рф рятувальники продовжують розбирати завали, під ними ще можуть бути люди.
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Львів. За попередніми даними, загинуло четверо осіб, врятовано сімох осіб, постраждали 37, евакуйовано 64 особи, — йдеться в повідомленні МВС України.
Як розповіли правоохоронці, на місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи трьох під’їздах зруйнованого будинку.
Медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.
Руйнувань зазнали:
понад 30 будинків;
більше ніж 250 квартир;
10 гуртожитків;
будинок дитини;
два виші;
санаторна школа.
Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання). Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей.