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Кількість потерпілих у Львові зросла до 37, наймолодшій жертві був 21 рік

Кількість потерпілих у Львові зросла до 37, наймолодшій жертві був 21 рік

6 лип 2023, 11:40
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Удар «Калібрами» по Львову забрав життя чотирьох осіб. Наймолодшій загиблій був лише 21 рік. Найстаршій загиблій — 95, жінка пережила Другу світову, повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Після удару воєнних злочинців рф рятувальники продовжують розбирати завали, під ними ще можуть бути люди.


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Львів. За попередніми даними, загинуло четверо осіб, врятовано сімох осіб, постраждали 37, евакуйовано 64 особи, — йдеться в повідомленні МВС України.

Як розповіли правоохоронці, на місці ворожого удару проводяться аварійно-рятувальні та пошукові роботи трьох під’їздах зруйнованого будинку.

Медичної допомоги потребували 34 людини. 13 з них госпіталізували.

Руйнувань зазнали:

  • понад 30 будинків;

  • більше ніж 250 квартир;

  • 10 гуртожитків;

  • будинок дитини;

  • два виші;

  • санаторна школа.

Пошкоджена одна підстанція у Львові (150 абонентів залишаються без електропостачання). Поруч з будинком, у який влучила ракета, є укриття. Воно у належному стані і на момент тривоги було відчинене. Але зі всього будинку в укритті перебували лише п’ятеро людей.

Джерело: Ракурс


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