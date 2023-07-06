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Ракурс
Під час грози на дорозі біля кордону Волині з білоруссю здетонували міни

Під час грози на дорозі біля кордону Волині з білоруссю здетонували міни (ФОТО)

6 лип 2023, 11:18
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Під час сильної грози на автодорозі біля кордону Волинської області з білоруссю сталася детонація мін. Про це повідомили місцеві ЗМІ та прокоментували у Волинській обласній військовій адміністрації.


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Дорога зазнала руйнації в районі села Затишшя внаслідок детонації. Пошкодження значні, проїзд неможливий. За нагальної потреби можна проїхати через село Острів’я, — повідомляє «Безпечний район».

Внаслідок надзвичайної події ніхто не травмувався. Один автомобіль в’їхав у вирву вже після детонації. Рух дорогою заблоковано.

Як пояснили у Волинській ОВА із посиланням на військових, це сталося через те, що внаслідок грози здетонували міни поруч із дорогою. Зараз там працюють військові. Наслідки планують усунути упродовж двох днів.

Джерело: Ракурс


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