На Черкащині вночі впали уламки збитої крилатої ракети — деталі

https://racurs.ua/ua/n184835-na-cherkaschyni-vnochi-vpaly-ulamky-zbytoyi-krylatoyi-rakety-rf-detali.html

Ракурс

Про наслідки нічної ракетної атаки росії розповів очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. На території області у ніч на 6 липня впали уламки збитої крилатої ракети воєнних злочинців рф.

.

Зі слів Табурця, у сусідній області сили ППО відпрацьовували по ворожих цілях.

У нас на території зафіксовано падіння уламків збитої там крилатої ракети. Унаслідок цього пошкоджено покрівлі двох будинків і електромережу. Її вже відновлено, — повідомив Табурець.

Він додав, що обійшлося без постраждалих.

Також впродовж доби воєнні злочинці росії обстрілювали населені пункти Чернігівської, Сумської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів рф за добу загинуло шестеро людей, ще щонайменше 50 осіб дістали поранення. У Львові продовжується розбір завалів на місці влучання ракети — пошкоджено приміщення будівлі критичної інфраструктури та багатоквартирний житловий будинок. Станом на 10.00 відомо про чотирьох загиблих та 34 поранених. Пошкоджень зазнали ще щонайменше 27 будинків та понад 50 автомобілів.