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Портреты Николая II и его матери нашли в Лавре
Портреты Николая II и его матери нашли в Лавре (ФОТО)https://racurs.ua/n184844-portrety-nikolaya-ii-i-ego-materi-nashli-v-lavre-foto.htmlРакурс
У Києво-Печерській Лаврі представники заповідника та силовики сьогодні опломбовують будівлі монастиря. Роботі комісії Міністерства культури знову намагалися перешкоджати прихильники російської церкви.
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Згодом у одному з корпусів комісія Мінкульту знайшла портрети російського імператора Ніколая ІІ та його матері. У Нижній Лаврі опечатали три приміщення. Санітарних та протипожежних норм там не дотримувалися.
Лавра в користування УПЦ МП — це портрети російських імператорів, які, напевне, «охороняли» Монастир. Все це вже не дивує. Комісія Заповідника сьогодні зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування трьох приміщень: 70 (Резиденція Митрополита Онуфрія), 69, 71. Повне ігнорування санітарних та протипожежних норм. Дякую за роботу команді Заповідника та правоохоронцям, — написав міністр культури Олександр Ткаченко.