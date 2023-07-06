Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Портрети російського царя Ніколая ІІ і його матері знайшли у Лаврі

Портрети російського царя Ніколая ІІ і його матері знайшли у Лаврі (ФОТО)

6 лип 2023, 13:58
999

У Києво-Печерській Лаврі представники заповідника та силовики сьогодні опломбовують будівлі монастиря. Роботі комісії Міністерства культури знову намагалися перешкоджати прихильники російської церкви.


.

Згодом у одному з корпусів комісія Мінкульту знайшла портрети російського імператора Ніколая ІІ та його матері. У Нижній Лаврі опечатали три приміщення. Санітарних та протипожежних норм там не дотримувалися.

Лавра в користування УПЦ МП — це портрети російських імператорів, які, напевне, «охороняли» Монастир. Все це вже не дивує. Комісія Заповідника сьогодні зайшла на територію Нижньої лаври, провела огляд та опечатування трьох приміщень: 70 (Резиденція Митрополита Онуфрія), 69, 71. Повне ігнорування санітарних та протипожежних норм. Дякую за роботу команді Заповідника та правоохоронцям, — написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів