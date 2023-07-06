Портрети російського царя Ніколая ІІ і його матері знайшли у Лаврі

https://racurs.ua/ua/n184844-portrety-rosiyskogo-carya-nikolaya-ii-i-yogo-materi-znayshly-u-lavri-foto.html

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У Києво-Печерській Лаврі представники заповідника та силовики сьогодні опломбовують будівлі монастиря. Роботі комісії Міністерства культури знову намагалися перешкоджати прихильники російської церкви.

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Згодом у одному з корпусів комісія Мінкульту знайшла портрети російського імператора Ніколая ІІ та його матері. У Нижній Лаврі опечатали три приміщення. Санітарних та протипожежних норм там не дотримувалися.