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У Львові оголосили дводенну жалобу, на момент атаки 10 укриттів були зачинені

У Львові оголосили дводенну жалобу, на момент атаки 10 укриттів були зачинені

6 лип 2023, 13:40
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У Львові оголошено дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки воєнних злочинців росії на місто. Про це 6 липня повідомив мер Львова Андрій Садовий.


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Як зазначила прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, роботи на місці ворожого удару тривають. Рятувальниками спільно з комунальними службами, Нацполіцією евакуйовано 20 автомобілів з під’їздних шляхів, розкрижовано шість дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки. Вивезено понад 100 куб. м будівельного сміття.

Кількість поранених унаслідок удару по Львову зросла до 37 людей. Загинуло четверо осіб, серед яких 21-на жінка. Руйнувань зазнали понад 30 будинків, десять гуртожитків, два виші, будинок дитини, санаторна школа, електропідстанція.

Як повідомили в МВС, під час нічного обстрілу у Львові були зачинені щонайменше 10 укриттів. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження.

Отримали інформацію про щонайменше 10 зачинених укриттів у Львові під час нічного обстрілу. Обурлива ситуація. Стільки уваги, вимог, суворих рішень. А висновки деякими відповідальними особами так і не зроблені. Поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Винні мають бути притягнені до відповідальності, — написав глава МВС Ігор Клименко.

Джерело: Ракурс


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