Лукашенко хоче, щоб “вагнерівці” допомагали захищати білорусь

https://racurs.ua/ua/n184842-lukashenko-hoche-schob-vagnerivci-dopomagaly-zahyschaty-bilorus.html

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Олександр лукашенко, самопроголошений президент білорусі, вважає, що найманців ПВК «Вагнер» можна буде задіяти для оборони підконтрольної росії країни.

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Мене абсолютно не хвилює і не турбує, що у нас буде розміщено певну кількість цих бійців (ПВК «Вагнер» — ред.). Більше того, вони будуть розміщені під певні умови. Головна умова: якщо нам потрібно буде задіяти цей підрозділ для оборони держави (якщо вони будуть тут), він буде задіяний миттєво на будь-якому напрямку. І їхній досвід буде в білорусі затребуваний, — цитує лукашенка провладне білоруське інформагентство «Белта».

Також диктатор заявив, що в його країні не відбудеться заколоту вагнерівців, як це сталося у росії.

Я не думаю, що «Вагнер» десь повстане і поверне свою рушницю проти білоруської влади і білоруської держави. У житті всяке буває. Але я сьогодні не бачу такої ситуації, — сказав він.

Лукашенко також заявив про плани найближчим часом зустрітися з президентом рф володимиром путіним, щоб обговорити у тому числі «проблему навколо Вагнера». Диктатори обговорюватимуть, зокрема, «проблему навколо Вагнера». Самопроголошений лідер білорусі впевнений, що путін не має наміру «мочити» пригожина.

Що з ним буде далі? Ну, всяке в житті буває. Але якщо ви думаєте, що путін такий злобливий і злопам’ятний, що його завтра «замочать»… Ні, цього не буде. Учора після обіду ми розмовляли з ним (пригожиним — ред.) телефоном і якраз обговорювали моменти подальших дій ПВК «Вагнер». Він мені сказав одне: «Ми будемо працювати на благо росії і будемо виконувати свій обов’язок до кінця», — зазначив лукашенко.

Нагадаємо, перед цим лукашенко заявив, що засновника ПВК «Вагнер» пригожина та вагнерівців на території країни зараз немає.