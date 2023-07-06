Зеленський прибув до Болгарії

https://racurs.ua/ua/n184841-zelenskyy-prybuv-do-bolgariyi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, прибув з візитом до Болгарії. Про це він повідомив у Телеграм.

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За даними сайту flightradar24, болгарський урядовий літак Airbus A-319 вилетів із президентом України на борту з Кишинева об 11.06 і прибув до Софії після 12.04.

Глава держави повідомив про своє прибуття до болгарської столиці у соцмережах.

Софія. Болгарія. Проведу ґрунтовні переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами, — вказав він.

Зі слів президента, оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація «формули миру» будуть у центрі переговорів.

Нагадаємо, останній візит президента України до Болгарії відбувся сім років тому, коли главою держави був Петро Порошенко.

Напередодні візиту Зеленського у Софії посилили заходи безпеки, навколо урядових будівель перебуває велика кількість правоохоронців.