Скільки ракетоносіїв вивела росія у Чорне море, назвали в ВМС

https://racurs.ua/ua/n184840-skilky-raketonosiyiv-vyvela-rosiya-u-chorne-more-nazvaly-v-vms.html

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Окупаційна армія росії утримує у Чорному морі шість ракетоносіїв. Згідно з повідомленням Військово-морських сил Збройних сил України, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

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У Середземному морі чергують вісім російських кораблів, серед них один ракетоносій. На ньому може бути до 16 крилатих ракет типу «Калібр».

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому москва не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має для цього технічні можливості.