В беларуси разбирают три полевых лагеря для солдат рф - спутниковые фото

https://racurs.ua/n184845-v-belarusi-razbiraut-tri-polevyh-lagerya-dlya-soldat-rf-sputnikovye-foto.html

Ракурс

У Білорусі розбирають одночасно три польові табори для мобілізованих росіян. Супутникові фото опублікувала білоруська служба «Радіо Свобода».

.

Порожні майданчики зафіксовані в районі полігонів «Обуз-Лесновський» під Барановичами, «Лепельський» у Вітебський області, а також «Репища» під Осиповичами, що неподалік Бобруйська. Табори почали розбирати на день незалежності білорусі, 3 липня. Це може бути пов’язане з прибуттям в підконтрольну рф країну найманців ПВК «Вагнера», а також з тим, що росія облаштувала необхідну кількість навчальних таборів на своїй території.

Майже одночасно з цим розпочалося будівництво наметового містечка в селі Цель Осиповицького району, що може бути пов’язане з прибуттям до білорусі «вагнерівців». На сьогодні — це найбільший табір на території білорусі. Він складається щонайменше з 303 військових наметів, які можуть вмістити до 15 тис. осіб.

Табори, які майже рік були розгорнуті на території білорусі, рф використовувала для підготовки своїх мобілізованих… Ми оцінили, що як тільки рф створює угруповання чисельністю 30 тис. і більше російських військових, тоді можна говорити про те, що це підготовка до наступу. Але, як правило, на території білорусі перебувало близько 10−11 тис. російських військових, — каже директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

На його думку, те, що ці табори зараз починають закривати, може означати, що «ця програма скорочується», якщо їх не перенесуть на інші білоруські полігони.