Буданов – россия созрела до гражданской войны

https://racurs.ua/n184847-budanov-rossiya-sozrela-do-grajdanskoy-voyny.html

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Начальник Головного управління Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The Times відзначив зниження рівня загрози на Запорізькій АЕС, яка перебуває під контролем окупаційної армії росії.

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Ми вчиняємо певні дії в цій сфері, як публічні, так і непублічні. Я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи потроху спадає, ― зазначив начальник ГУР МО України.

Також Буданов розповів про перехоплені воєнною розвідкою секретні дані російського міністерства внутрішніх справ, де відображено настрої населення рф під час заколоту так званої пвк «ваґнер».

Зі слів Буданова, мвс країни-агресора використовує шпигунське програмне забезпечення нового покоління, яке дозволяє відстежувати окремі нібито захищені месенджери, а також тенденції у соцмережах та регіональних ЗМІ росії.

Відповідно до секретних даних мвс рф, під час заколоту 24−25 червня ватажок «Вагнера» пригожин мав підтримку населення 17-ти із 46-ти регіонів рф, а російський диктатор путін ― 21-го. Зокрема, останній міг розраховувати на лояльність москви, але не санкт-петербурга, а найнижча підтримка путіна зафіксована у Дагестані.

Російське суспільство розірване на дві частини. Ситуація вказує саме на те, про що говорила наша служба: рф стоїть на межі громадянської війни. Потрібна маленька внутрішня «справа», і внутрішній конфлікт посилиться, ― пояснив Буданов.

Буданов додав, що ніхто в головних російських містах не хоче продовжувати війну з Україною.