ВСУ ликвидировали уже более 230 тыс. окупантов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n184866-510-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 232 тис. 810 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

4 тис. 70 танків;

7 тис. 944 бойові броньовані машини;

4 тис. 330 одиниць артилерійських систем;

658 одиниць РСЗВ;

408 одиниць засобів ППО;

315 літаків;

309 гелікоптерів;

3 тис. 652 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

1 тис. 271 крилату ракету;

18 кораблів/катерів;

6 тис. 898 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

612 одиниць спеціальної техніки.