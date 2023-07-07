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ВСУ ликвидировали уже более 230 тыс. окупантов, фото: Генштаб ВСУ
510 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184866-510-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 232 тис. 810 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 70 танків;
- 7 тис. 944 бойові броньовані машини;
- 4 тис. 330 одиниць артилерійських систем;
- 658 одиниць РСЗВ;
- 408 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 309 гелікоптерів;
- 3 тис. 652 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 271 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 898 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 612 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — наголошують у Генштабі.
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