Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
ЗСУ ліквідували вже понад 230 тис. окупантів, фото: Генштаб ЗСУ
510 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184866-510-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 232 тис. 810 рашистів.
.
За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 70 танків;
- 7 тис. 944 бойові броньовані машини;
- 4 тис. 330 одиниць артилерійських систем;
- 658 одиниць РСЗВ;
- 408 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 309 гелікоптерів;
- 3 тис. 652 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 271 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 898 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 612 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються, — наголошують у Генштабі.
Каховська ГЕС: Щоби завдати таких руйнувань, потрібні доступ і підготовка, це робили військові професіонали — Юрій Ландау, ПрАТ «Укргідропрект»
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Поділ майна подружжя
Загрузка...