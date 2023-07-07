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Ракурс
ЗСУ ліквідували вже понад 230 тис. окупантів, фото: Генштаб ЗСУ

510 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

7 лип 2023, 09:38
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 232 тис. 810 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 510 осіб. Про це сьогодні, 7 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 70 танків;
  • 7 тис. 944 бойові броньовані машини;
  • 4 тис. 330 одиниць артилерійських систем;
  • 658 одиниць РСЗВ;
  • 408 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 309 гелікоптерів;
  • 3 тис. 652 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 271 крилату ракету;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 898 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 612 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


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