Нові вибухи в окупованій Макіївці. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n184853-novi-vybuhy-progrymily-v-okupovaniy-makiyivci-video.html

Ракурс

Окупована росіянами Макіївка в Донецькій області третю добу поспіль здригається від вибухів.

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Нові вибухи прогриміли у четвер, 6 липня. У мережі вже ширяться фото та відео того, як у різних куточках міста у небо підіймається густий чорний дим. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Попередні вибухи в Макіївці — це була робота українських артилеристів. Заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram написала, що 4 липня ЗСУ відпрацювали по російському складу боєприпасів. Були влучання у дуже великий склад, де зберігалася значна кількість артилерійських снарядів і ракет для реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Зазначається, що ворожий об'єкт спершу виявили аеророзвідники, які передали всю інформацію «богам війни» з ЗСУ.

Ми завдаємо ефективних, болючих точкових ударів, знекровлюємо окупанта, для якого нестача боєприпасів і пального рано чи пізно стане фатальною, — наголосила Маляр.

Нагадаємо, у мережі опублікували відео грандіозного вибуху в окупованій Макіївці. Влучання прийшлося на великий склад з боєкомплектом до РСЗВ, який росіяни розмістили у дворі недобудованого жилого масиву.