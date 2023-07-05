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Ракурс
У мережі показали наслідки влучання у склад боєкомплекту росіян у Макіївці

У мережі показали наслідки влучання у склад боєкомплекту росіян у Макіївці (ВІДЕО)

5 лип 2023, 11:10
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У мережі з’явилося відео вчорашнього вибуху в окупованій Макіївці. Росіяни розмістили великий склад з боєкомплектом до РСЗВ у дворі недобудованого жилого масиву. Увечері 4 липня він вибухнув.


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Окрема вдячність місцевим мешканцям, які підсвітили розташування складу та які чекають на повернення України. Публікуємо відео бавовни, яка сталась на складі з БК учора у тимчасово окупованій Макіївці, — написали автори телеграм-каналу, який опублікував відео (donetchanyn).

Окупанти плачуть, що кількість постраждалих після ударів по Макіївці 4 липня становить 36 осіб. Про це стверджує телеграм-канал створеного росією Спільного центру контролю та координації (СЦКК).

Раніше «глава» придуманої московитами днр денис пушилін повідомляв про 25 поранених.

ЗСУ розповіли, що вдарили по російському складу у Макіївці. Своєю чергою, призначена росією влада окупованих територій повідомляє про обстріл лікарні та поранених.

Джерело: Ракурс


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