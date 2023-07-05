Bloomberg - росія, ймовірно, відправить в Україну ще більше в'язнів та кадирівців

https://racurs.ua/ua/n184801-bloomberg-rosiya-ymovirno-vidpravyt-v-ukrayinu-sche-bilshe-v-yazniv-ta-kadyrivciv.html

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«ПВК Вагнера» на фронті замінять ще більшою кількістю ув’язнених і «кадировців».

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Про це пише Bloomberg із посиланням на представників європейської розвідки. Їх уже готують до відправки найближчими тижнями, щоб «заткнути ними дірки».

Після відходу «вагнерівців» із Бахмуту наприкінці травня росії довелося перекинути в місто багато військових з інших ділянок фронту. Скільки саме наберуть ув’язнених і чеченців — невідомо. Наразі в армії рф налічується приблизно 15 тис. бійців з числа в’язнів. Чечня багато військових на війну не відправить — на фронті вже 7 тис. її бійців, ще 2,4 тис. проходять підготовку.

За словами джерел, Росія перекинула велику кількість підрозділів до Бахмута, захопленого вагнерівцями після багатьох місяців боїв. Внаслідок цього помітно ослабла оборона окупованих районів півдня України.

Заколот засновника «Вагнера» євгена пригожина, який став найбільшою загрозою для президента володимира путіна за його 24-річне правління, позбавив російські сили частини найдосвідченіших бійців, констатує агентство. Минулого тижня в управлінні розвідки України заявили, що сили Вагнера навряд чи знову з’являться на полі бою в значній кількості.

Заступник голови Ради безпеки росії дмитро медведєв заявив у вівторок, що з 1 січня по 4 липня до російської армії було прийнято понад 185 тис. осіб.

Спроба збройного заколоту ніяк не змінила ставлення громадян до контрактної служби в зоні СВО, — стверджує він («спеціальною військовою операцією» влада росії називає війну проти України).

За заявою Медведєва, лише за останній тиждень контракти підписали майже 10 тис. осіб. Перевірити ці цифри неможливо, зазначає Bloomberg.

Європейські чиновники вважають, що, перейнявши у «Вагнера» досвід вербування ув’язнених, Міноборони рф поступово збільшувало їхнє число в армії — приблизно до 15 тис. осіб. Це число, мабуть, ще більше зросте. Близько 2 тис. осіб служать у так званих штрафних військових частинах Штурм Z.

Незрозуміло, скільки додаткових військ може надати Чечня, зазначають автори статті.

Глава республіки Рамзан Кадиров заявляв у травні, що близько 7 тис. чеченських військовослужбовців вже перебувають в Україні та ще 2,4 тис. проходять підготовку для двох нових полків Міноборони.

Бійці Кадирова раніше отримали прізвисько «батальйони TikTok» від деяких критиків за те, що здаються активнішими в соціальних мережах, ніж у бою, нагадує Bloomberg.