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Жертвами российского вторжения уже стали более 490 детей в Украине
В Украине уже более 1,5 тыс. детей пострадали в результате вторжения рф (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184869-v-ukraine-uje-bolee-1-5-tys-detey-postradali-v-rezultate-vtorjeniya-rf-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 7 липня, вже щонайменше 1 тис. 545 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. З них 494 дитини загинули та понад 1 тис. 51 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 472;
- Харківській області — 297;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 115;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 83;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема:
- 6 липня внаслідок обстрілу ворогом міста Львів постраждали дві 17-річні дівчини;
- 5 липня через артилерійський обстріл окупантами селища Білозерка Херсонської області поранено 10-річного хлопчика.
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