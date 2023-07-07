Жертвами российского вторжения уже стали более 490 детей в Украине

https://racurs.ua/n184869-v-ukraine-uje-bolee-1-5-tys-detey-postradali-v-rezultate-vtorjeniya-rf-infografika.html

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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 7 липня, вже щонайменше 1 тис. 545 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. З них 494 дитини загинули та понад 1 тис. 51 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 472;

Харківській області — 297;

Київській області — 129;

Херсонській області — 115;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Дніпропетровській області — 83;

Чернігівській області — 71;

Луганській області — 67.

Зокрема: