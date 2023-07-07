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Жертвами российского вторжения уже стали более 490 детей в Украине

В Украине уже более 1,5 тыс. детей пострадали в результате вторжения рф (ИНФОГРАФИКА)

7 июл 2023, 11:21
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В Україні станом на ранок сьогоднішнього дня, 7 липня, вже щонайменше 1 тис. 545 дітей постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення. З них 494 дитини загинули та понад 1 тис. 51 отримали поранення різного ступеня тяжкості.


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Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 472;
  • Харківській області — 297;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 115;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 83;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема:

  • 6 липня внаслідок обстрілу ворогом міста Львів постраждали дві 17-річні дівчини;
  • 5 липня через артилерійський обстріл окупантами селища Білозерка Херсонської області поранено 10-річного хлопчика.

Источник: Ракурс


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