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Соотношение безвозвратных потерь на юге – 1 к 5,3
Соотношение безвозвратных потерь на юге — 1 к 5,3https://racurs.ua/n184890-sootnoshenie-bezvozvratnyh-poter-na-uge-1-k-5-3.htmlРакурс
Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої — українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах і зачищають територію.
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Співвідношення безповоротних втрат на півдні — 1 до 5,3.
Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас, — повідомила 7 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Через значні втрати ворога у живій силі на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.
Маляр каже, що українські підрозділи фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових — відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога.
Ворог продовжує наступ на Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Намагається прорвати нашу оборону — без успіху. Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень.
На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках — більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень.
За словами Маляр, у Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.