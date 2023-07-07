Соотношение безвозвратных потерь на юге – 1 к 5,3

https://racurs.ua/n184890-sootnoshenie-bezvozvratnyh-poter-na-uge-1-k-5-3.html

Ракурс

Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої — українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах і зачищають територію.

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Співвідношення безповоротних втрат на півдні — 1 до 5,3.

Тобто у ворога на півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас, — повідомила 7 липня заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Через значні втрати ворога у живій силі на півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.

Маляр каже, що українські підрозділи фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових — відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога.

Ворог продовжує наступ на Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Намагається прорвати нашу оборону — без успіху. Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень.

На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянках — більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень.

За словами Маляр, у Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін.