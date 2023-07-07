Львов разберет и заново построит три поврежденных российскими ракетами дома

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У Львові триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу житлових будинків на вулиці Стрийській.

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Три будинки треба буде розібрати та заново вибудувати — це пам’ятка архітектури та історії, повідомив 7 липня мер міста Андрій Садовий.

18 дахів треба перебудувати. На першочергові потреби місто виділило 100 млн грн.

До робіт залучено 309 комунальних працівників.

Наразі брезентом і плівкою повністю перекрито 12 дахів. Чотири дахи відновити неможливо — вони потребують реконструкції. В одному з будинків накрили лише половину даху, іншу частину накрити не змогли через знищене кріплення.

Раніше повідомлялося, що будинки, в які влучили російські потвори, будувалися у 1925−1930 роках.

Перекриття даху за адресою Стрийська, 74 завершать у п’ятницю, 7 липня.

У місті неподалік місця вибухів пошкоджено також 926 вікон. Станом на зараз 662 вікна вже заклеєно плівкою. Роботи тривають.

Електро та водопостачання відновлено до усіх будинків, крім трьох, які пошкоджено найбільше.

Органи правопорядку охоронятимуть будинки, які зазнали пошкоджень для того, щоб не допустити нещасних випадків та мародерства.

Садовий сьогодні також зустрівся з львівʼянами, які втратили помешкання через приліт російської ракети — це приблизно 60 сімей.

Ми відбудуємо знищений будинок, який є памʼяткою архітектури. Але це буде не завтра. Кожен, кому потрібне житло, отримає компенсацію для тимчасової оренди квартири. Місто допоможе знайти квартиру для тимчасового проживання. А до того люди житимуть за бажанням у містечку для переселенців, або гуртожитку УКУ. Також Український Католицький Університет відкрив збір та задонатив перший мільйон гривень на допомогу для постраждалих, — заявив міський голова за підсумками зустрічі.

Львів зазнав ракетної атаки у ніч проти 6 липня. У густонаселені райони міста влучили три російські «Калібри». Загинуло 10 людей.

Наймолодшій дівчині, яку вночі 6 липня вбила російська ракета, було 32 роки. Найстаршій загиблій — 63. Медичної допомоги потребували понад 40 людей, 13 з них госпіталізували. У місті оголосили дводенну жалобу.