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Залужный и Шаптала на фронте — головком обнародовал новое видео
Залужный и Шаптала на фронте — головком обнародовал новое видеоhttps://racurs.ua/n184896-zalujnyy-i-shaptala-na-fronte-golovkom-obnarodoval-novoe-video.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ «Хортиця» і «Таврія».
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Соцмережі Залужного 7 липня оприлюднили відео з фронту. Головнокомандувач та начальник Генштабу зустрічалися з командирами. У ролику є також кадри з броньованої машини, у якій пересувається Залужний.
Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці — молодці. Переможемо, — промовляє в цей момент український головком.
Він також додав:
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