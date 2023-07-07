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Залужний і Шаптала на фронті - головком оприлюднив нове відео
Залужний і Шаптала на фронті — головком оприлюднив нове відеоhttps://racurs.ua/ua/n184896-zalujnyy-i-shaptala-na-fronti-golovkom-opryludnyv-nove-video.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала працювали в оперативно-стратегічних угрупованнях військ «Хортиця» і «Таврія».
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Соцмережі Залужного 7 липня оприлюднили відео з фронту. Головнокомандувач та начальник Генштабу зустрічалися з командирами. У ролику є також кадри з броньованої машини, у якій пересувається Залужний.
Все нормально, все буде добре, все по плану, хлопці — молодці. Переможемо, — промовляє в цей момент український головком.
Він також додав:
Дякую кожному, хто боронить нашу землю.
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