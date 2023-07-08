Зеленский побывал на острове Змеиный. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n184902-zelenskiy-pobyval-na-ostrove-zmeinyy-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський на 500 день війни з росією відвідав острів Зміїний.

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Глава держави висловив удячність усім, хто боровся за цю ділянку української землі з російськими окупантами. Під час поїздки він вшанував памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві. Зеленський назвав її однією з найважливіших за час повномасштабної війни. Відповідне відео Зеленський 8 липня опублікував у Facebook.

Слава кожному і кожній, хто воює заради безпеки в нашому Чорному морі! Честь! — наголосив глава держави.

Як відомо, вночі 7 липня 2022 року до острова Зміїний на підводних носіях підійшли українські спецпризначенці, які за допомогою спеціального обладнання обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. А інженери розчистили прохід від мінних загороджень та пасток для групи. Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острова.

Нагадаємо, 1 липня президент Володимир Зеленський відзначив українських воїнів, які відбили острів Зміїний в окупаційної армії росії, та назвав імена героїв, полеглих під час виконання бойової операції.