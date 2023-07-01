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Зеленський назвав імена полеглих на Зміїному Героїв України
Зеленський назвав імена полеглих на Зміїному Героїв Україниhttps://racurs.ua/ua/n184668-zelenskyy-nazvav-imena-poleglyh-na-zmiyinomu-geroyiv-ukrayiny.htmlРакурс
У річницю звільнення острова Зміїний президент Володимир Зеленський відзначив українських воїнів, які відбили українську землю в окупаційної армії росії, та назвав імена Героїв, полеглих під час виконання бойової операції.
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Зміїний був потрібний російським терористам, аби знищити південні області.
Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного. Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний. Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. ГУР та спецпідрозділ «Альфа» СБУ, Військово-морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил і наші міцні прикордонники. Дякую!, ― заявив Зеленський.
Президент назвав імена українських воїнів, які загинули під час операції зі звільнення Зміїного, зокрема бійців ГУР МО України:
Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу;
Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант;
Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат.
Бійців «Альфи» СБУ:
Володимир Кисельов, Герой України, капітан;
Олександр Крикуненко, Герой України, майор.
Воїнів Військово-морських сил:
Ігор Бедзай, Герой України, полковник;
Михайло Заремба, майор;
Сергій Мущицький, капітан;
Юрій Пирог, штаб-сержант.
Вічна памʼять полеглим героям!