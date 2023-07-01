Зеленский назвал имена павших на Змеином Героев Украины

https://racurs.ua/n184668-zelenskiy-nazval-imena-pavshih-na-zmeinom-geroev-ukrainy.html

Ракурс

У річницю звільнення острова Зміїний президент Володимир Зеленський відзначив українських воїнів, які відбили українську землю в окупаційної армії росії, та назвав імена Героїв, полеглих під час виконання бойової операції.

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Зміїний був потрібний російським терористам, аби знищити південні області.

Наші воїни їх зупинили, вигнали зі Зміїного. Я вдячний усім, хто звільнив Зміїний. Головне управління розвідки Міністерства оборони України разом з іншими складовими Сил оборони і безпеки нашої держави провели цю операцію. ГУР та спецпідрозділ «Альфа» СБУ, Військово-морські сили й армійська авіація Командування Сухопутних військ, авіація Повітряних Сил і наші міцні прикордонники. Дякую!, ― заявив Зеленський.

Президент назвав імена українських воїнів, які загинули під час операції зі звільнення Зміїного, зокрема бійців ГУР МО України:

Руслан Попов, Герой України, капітан 1-го рангу;

Олег Зайцев, Герой України, молодший лейтенант;

Віталій Ігнатенко, Герой України, солдат.

Бійців «Альфи» СБУ:

Володимир Кисельов, Герой України, капітан;

Олександр Крикуненко, Герой України, майор.

Воїнів Військово-морських сил:

Ігор Бедзай, Герой України, полковник;

Михайло Заремба, майор;

Сергій Мущицький, капітан;

Юрій Пирог, штаб-сержант.

Вічна памʼять полеглим героям!