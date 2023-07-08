Оккупанты оказались в трудной ситуации в Бахмуте. Фото:

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Сили оборони України продовжують наступ у районі Бахмута Донецької області.

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Водночас окупаційна армія росії потерпають від низького бойового духу й навряд чи має резерви, аби утримувати місто. За останній тиждень Бахмут знову став місцем одних із найінтенсивніших боїв на фронті, а ЗСУ впевнено просуваються як на північ, так і на південь від міста. Про це Міністерство оборони Великої Британії повідомило у новому зведенні за 8 липня.

Російські військові, найімовірніше, потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію, — наголосили у відомстві.

Британська розвідка зазначає, що керівництво країни-агресора може вважати «політично неприйнятною» здачу українській армії Бахмута, бо місто має символічну вагу як один із небагатьох здобутків окупантів за останній рік війни. Однак у росіян дуже мало додаткових резервів, які вона може перекинути на цей напрямок.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що Збройні сили України просунулись за добу на понад один кілометр. Загалом відбулося сім бойових зіткнень, під час яких 61 окупанта було знищено, 116 — поранено та п’ятьох взяли в полон.