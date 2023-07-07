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У ЗСУ повідомили про подальше просування під Бахмутом
У ЗСУ повідомили про подальше просування під Бахмутом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184880-u-zsu-povidomyly-pro-podalshe-prosuvannya-pid-bahmutom-video.htmlРакурс
Збройні сили України (ЗСУ) просунулись за добу на понад один кілометр. Загалом відбулося 7 бойових зіткнень, під час яких 61 окупанта було знищено, 116 — поранено та п’ятьох взяли в полон.
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Також було знищено дві ворожі БМП, БТР, бойову машину десанту, РСЗВ «Град», дві самохідні артилерійські установки «Гіацинт», дві гармати, дві радіолокаційні станції, п’ять складів із боєприпасами та протитанковий комплекс, — повідомив речник Східного угруповання сил Сергій Череватий.
ЗСУ продовжують повертати під український прапор раніше окуповані території на Бахмутському напрямку.
На відео робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin — і танк окупантів Т-80 перетворився на брухт, — коментує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
На Таврійському напрямку рашисти надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А на Мелітопольському та Бердянському напрямках основним завданням окупантів стало ведення активної оборони. Тут росіяни зосередили багато військових формувань з метою недопущення просування вперед наших військ.
На Авдіївсько-Мар'їнському напрямку війська рф 18 разів атакували наші позиції. Поблизу Мар’їнки відбулося 13 бойових зіткнень, а на околицях Авдіївки окупанти здійснювали атаки 5 разів. Ворог здійснив 745 обстрілів з різних артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню та танків.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Таврійського напрямку за добу виконали 1247 вогневих завдань. Втрати особового складу окупантів становлять 56 осіб вбитими, 135 — пораненими та одного військовослужбовця рф взято в полон.
Знищено 28 одиниць озброєння та військової техніки росії: 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та мінометів, САУ «Нона-С», САУ «Акація» та 7 одиниць спеціальної техніки, серед яких ворожий спостережний комплекс «Муром-М». Також знищено 6 ворожих складів з боєприпасами, — повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку майор Валерій Шершень.