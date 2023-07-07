ВСУ сообщили о дальнейшем продвижении под Бахмутом

https://racurs.ua/n184880-vsu-soobschili-o-dalneyshem-prodvijenii-pod-bahmutom-video.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) просунулись за добу на понад один кілометр. Загалом відбулося 7 бойових зіткнень, під час яких 61 окупанта було знищено, 116 — поранено та п’ятьох взяли в полон.

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Також було знищено дві ворожі БМП, БТР, бойову машину десанту, РСЗВ «Град», дві самохідні артилерійські установки «Гіацинт», дві гармати, дві радіолокаційні станції, п’ять складів із боєприпасами та протитанковий комплекс, — повідомив речник Східного угруповання сил Сергій Череватий.

ЗСУ продовжують повертати під український прапор раніше окуповані території на Бахмутському напрямку.

На відео робота 3-ї ОШБр на околицях міста Бахмут. Два постріли з NLAW та Javelin — і танк окупантів Т-80 перетворився на брухт, — коментує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

На Таврійському напрямку рашисти надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А на Мелітопольському та Бердянському напрямках основним завданням окупантів стало ведення активної оборони. Тут росіяни зосередили багато військових формувань з метою недопущення просування вперед наших військ.