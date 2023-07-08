Байден считает, что присоединение Украины к НАТО можно рассматривать только после окончания войны с рф

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Президент США Джо Байден вважає, що питання приєднання України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) може бути розглянуте лише після закінчення війни з Росією.

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Про це Байден заявив у інтерв’ю CNN у п’ятницю, 7 липня.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати до вступу в НАТО можуть надати Україні такі ж гарантії безпеки, які отримує Ізраїль.

За словами Байдена, він «детально обговорював» із Володимиром Зеленським питання вступу України до НАТО, зокрема, критерії, яким для цього має відповідати Київ.

Україна не готова до членства в НАТО зараз, у розпал війни. Серед членів альянсу немає одностайності щодо прийняття України в НАТО зараз, — сказав він.

Україні потрібно запропонувати раціональний шлях для вступу до НАТО.

А поки Україна не в НАТО, Сполучені Штати нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю, — сказав Байден.

За його словами, такі гарантії безпеки передбачають надання військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва зброї.

Американський лідер додав, що такі гарантії безпеки Україна може отримати, «якщо буде припинення вогню, якщо буде мирна угода».

При цьому Байден наголосив, що союзники продовжать забезпечувати українські сили оборони зброєю, яка необхідна для зупинки російської агресії.

Президент США неодноразово заявляв про політику «відкритих дверей» на шляху України до НАТО і наголошував, що для вступу країні треба відповідати певним критеріям.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський наголошував: гарантії безпеки потрібні Україні, але не як альтернатива членству в Північноатлантичному альянсі, а лише на час, поки Україна не стала членом НАТО.

Також Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО під час саміту організації, який відбудеться 11−12 липня у Вільнюсі. Навіть за умови, якщо стати членом альянсу країна зможе тільки після закінчення війни з росією.