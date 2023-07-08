Зеленский сообщил, что в Украину из Турции возвращаются командиры, оборонявшие «Азовсталь» (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n184915-zelenskiy-soobschil-chto-v-ukrainu-iz-turcii-vozvraschautsya-komandiry-oboronyavshie-azovstal.html

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Володимир Зеленський повідомив, що в Україну з Туреччини повертаються бійці, які обороняли «Азовсталь» — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега.

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Відео з кадрами повернення командирів опублікували соцмережі президента України 8 липня.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак конкретизував, що «вони повертаються в Україну».

У вересні 2022 року з російського полону було визволено п’ятьох командирів з «Азовсталі». Згідно з домовленостями, вони мали перебувати в Туреччині до кінця війни «під особистою протекцією президента Ердогана».

Водночас командирам гарантували можливість бачитися з рідними.

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.