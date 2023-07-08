Российские добровольцы планируют новый рейд на территорию рф

Легіон «Свобода росії» планує ще один рейд на територію рф орієнтовно протягом найближчого місяця.

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Буде ще один сюрприз. Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта, і п’ята. У нас амбітні плани, — так анонсував новий рейд командир легіону з позивним Цезар.

Він каже, що «упродовж наступного місяця або приблизно буде ще один сюрприз».

Це буде наша третя операція. Після неї буде четверта, і п’ята. У нас амбітні плани. Ми хочемо звільнити всю нашу територію, — повідомив Цезар.

За даними видання the Observer, справжнє ім’я Цезаря, 49-річного колишнього тренера з фітнесу з Сочі та Санкт-Петербурга, — Максиміліан Андронніков

Легіон, що складається з 200 російських військових-добровольців, здійснював напади в травні та на початку червня. Воно зайняло прикордонні села біля російського міста Бєлгород, вступило в сутичку з російською армією, взяло в полон 10 російських солдатів. За словами Цезаря, було вбито двох членів антикремлівського ополчення.

Нещодавнє вторгнення біля міста Шебекіно він назвав «локальною рейдовою та розвідувальною операцією». Цезар, який переїхав до України, коли почалося повномасштабне вторгнення Москви, сказав, що мав при собі свій російський паспорт.

Прикордонники втекли. Не було кому показати, — пожартував він.

Пропагандисти рф висміювали легіон як безглуздий піар-проект, яким керує здібний керівник військової розвідки України Кирило Буданов. Російські державні ЗМІ охрестили 49-річного Цезаря екстремістом і нацистом. Прокуратура висунула йому звинувачення у злочинах, зокрема в державній зраді Батьківщини.

Він визнав, що його ополчення може функціонувати лише за допомогою українських військових, але сказав, що опинившись на території росії, вони приймали власні незалежні рішення.

За його словами, бронетехніка легіону в основному була вилучена із захоплених в Україні російських запасів. Він додав, що повідомлення Кремля про великі втрати серед його партизанів були смішними та перебільшеними, стверджуючи: