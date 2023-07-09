Использование кассетных боеприпасов объяснили в ВСУ. Фото:

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Передача Україні касетних боєприпасів від Сполучених Штатів Америки свідчить про високий рівень довіри Вашингтону до ЗСУ.

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Союзники розуміють, що українські Сили оборони будуть використовувати ці снаряди максимально дотримуючись міжнародного права. Це озброєння допоможе правильно виставити баланс сил. Про це речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону.

За її словами, ця зброя є важливою для ЗСУ, бо Україну має справу з армією, яка перевищує українську за кількістю. Гуменюк зазначила, що касетні снаряди використовуватимуть на відкритих територіях — там, де будуть вестися бойові дії за конкретні території та просування кілометражу.

Речниця «Півдня» відзначила, що зараз лінія фронту — це річка Дніпро і її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке є на лівому березі й вибити ворога якомога далі.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна використовуватиме касетні боєприпаси лише для деокупації своїх міжнародно визнаних територій. ЗСУ не будуть використовувати їх на офіційно визнаній території росії.