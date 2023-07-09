Ракетная атака на Крымский мост. Фото:

https://racurs.ua/n184942-vzryvy-progremeli-vozle-krymskogo-mosta-i-v-rostovskoy-oblasti-rf-video.html

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Вибухи в тимчасово окупованому Криму прогриміли у неділю, 13 липня.

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Системи протиповітряної оборони загарбників спрацювали у районі Керчі, неподалік незаконно збудованого Кримського мосту. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив нібито про збиття крилатої ракети. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Росіяни тимчасово зупинили рух по Кримському мосту в обидва боки.

Також системи ППО працювали сьогодні й на території росії. ТАСС із посиланням на урядовців рф повідомило про вибухи в ростовській області. Зазначається, що пошкоджено будівлі.

А голова адміністрації міста донецьк роман кураєв заявив про те, що ППО спрацювала з боку Каменська у напрямку так званої ЛНР. Уламки можливого збитого дрона знаходять у різних районах міста.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мосту пролунав потужний вибух, після цього залізничну колію, яка прокладена через міст, охопила масштабна пожежа — загорілися цистерни з паливом. Також вибух призвів до обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки.

У Службі безпеки України згодом заявили, що це був логістичний шлях, який потрібно були обов’язково ворогу перерізати. Там наголосили, що «певні такі заходи здійснювалися».

Джерело: ТАСС