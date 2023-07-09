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ВСУ за неделю уничтожили более 4,3 тыс. россиян, фото: Генштаб ВСУ

Количество ликвидированных за неделю рашистов назвали в Минобороны (ИНФОГРАФИКА)

9 июл 2023, 17:00
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Захисники України за тиждень (з 3 по 9 липня) знищили 4 тис. 380 російських окупантів.


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Про це сьогодні, 9 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Також за цей період знищення 631 одиниця ворожого озброєння й військової техніки. Зокрема:

  • 26 танків;
  • 76 бойових броньованих машин;
  • 178 артилерійських системи;
  • 31 РСЗВ;
  • 23 установки ППО;
  • 113 одиниць автотехніки;
  • 45 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 1 ворожий гелікоптер, 10 ракет та 128 БпЛА, — зазначив Павлюк.

Источник: Ракурс


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