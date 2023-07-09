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Захисники України за тиждень (з 3 по 9 липня) знищили 4 тис. 380 російських окупантів.
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Про це сьогодні, 9 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.
Також за цей період знищення 631 одиниця ворожого озброєння й військової техніки. Зокрема:
- 26 танків;
- 76 бойових броньованих машин;
- 178 артилерійських системи;
- 31 РСЗВ;
- 23 установки ППО;
- 113 одиниць автотехніки;
- 45 одиниць спецтехніки.
Окрім цього нашими захисниками збито 1 ворожий гелікоптер, 10 ракет та 128 БпЛА, — зазначив Павлюк.
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