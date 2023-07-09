ЗСУ за тиждень знищили понад 4,3 тис. росіян, фото: Генштаб ЗСУ

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Захисники України за тиждень (з 3 по 9 липня) знищили 4 тис. 380 російських окупантів.

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Про це сьогодні, 9 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Також за цей період знищення 631 одиниця ворожого озброєння й військової техніки. Зокрема:

26 танків;

76 бойових броньованих машин;

178 артилерійських системи;

31 РСЗВ;

23 установки ППО;

113 одиниць автотехніки;

45 одиниць спецтехніки.