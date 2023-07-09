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Россияне ограничивают контакты жителей временно оккупированных территорий, фото: ТАСС
Рашисты запрещают жителям оккупированных территорий общаться с жителями свободной Украины — ЦНСhttps://racurs.ua/n184948-rashisty-zapreschaut-jitelyam-okkupirovannyh-territoriy-obschatsya-s-jitelyami-svobodnoy-ukrainy.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються інформаційно ізолювати тимчасово окуповані території й забороняють місцевим спілкування з жителями вільної України.
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Про це сьогодні, 9 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема на Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території, — вказано в повідомленні.
Так, за інформацією ЦНС, після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога у населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.
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