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Россияне ограничивают контакты жителей временно оккупированных территорий, фото: ТАСС

Рашисты запрещают жителям оккупированных территорий общаться с жителями свободной Украины — ЦНС

9 июл 2023, 18:27
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Російські загарбники намагаються інформаційно ізолювати тимчасово окуповані території й забороняють місцевим спілкування з жителями вільної України.


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Про це сьогодні, 9 липня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема на Луганщині задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території, — вказано в повідомленні.

Так, за інформацією ЦНС, після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога у населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів.

Источник: Ракурс


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