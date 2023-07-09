Начало пожара на АЗС в Киеве, скриншот видео

https://racurs.ua/n184951-pojar-v-kieve-v-seti-poyavilos-video-momenta-stolknoveniya-avtomobilya-s-azs.html

Ракурс

У мережі з’явилося відео моменту зіткнення автомобіля з АЗС у Києві, котре сьогодні, 9 липня, призвело до потужної пожежі в Дніпровському районі міста. Зокрема, його у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

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У прес-службі Нацполіції повідомляють, що наразі столичні правоохоронці встановлюють обставини цієї ДТП.

За попередніми даними, кермач автомобіля «Ауді», 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання, — зазначають у відомстві.

Зазначається, що наразі відомо про трьох потерпілих:

водій авто і пасажир, 2006 року народження;

оператор АЗС, 1975 року народження.

Потерпілі отримали опіки різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.

Також в результаті пожежі пошкоджено кілька транспортних засобів.