Пожар в Киеве — в сети появилось видео момента столкновения автомобиля с АЗСhttps://racurs.ua/n184951-pojar-v-kieve-v-seti-poyavilos-video-momenta-stolknoveniya-avtomobilya-s-azs.htmlРакурс
У мережі з’явилося відео моменту зіткнення автомобіля з АЗС у Києві, котре сьогодні, 9 липня, призвело до потужної пожежі в Дніпровському районі міста. Зокрема, його у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.
У прес-службі Нацполіції повідомляють, що наразі столичні правоохоронці встановлюють обставини цієї ДТП.
За попередніми даними, кермач автомобіля «Ауді», 2002 року народження, не впорався із керуванням та здійснив зіткнення із колонкою на автозаправній станції, у результаті чого сталося загорання, — зазначають у відомстві.
Зазначається, що наразі відомо про трьох потерпілих:
- водій авто і пасажир, 2006 року народження;
- оператор АЗС, 1975 року народження.
Потерпілі отримали опіки різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували.
Також в результаті пожежі пошкоджено кілька транспортних засобів.
Поліцейські опитують свідків автопригоди та проводять першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, — зазначають у поліції.