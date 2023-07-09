Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия пожара на АЗС в Киеве, фото: ГСЧС
Причину пожара на АЗС в Киеве назвал Кличко (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184947-prichinu-pojara-na-azs-v-kieve-nazval-klichko-video.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 9 липня, вдень спалахнула пожежа на АЗС у Дніпровському районі міста.
.
Наразі пожежу вже ліквідовано, вогонь вирував на площі 1,5 тис. кв. м. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому — 17 років, — зазначив Кличко.
За словами мера Києва, пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку. В результаті вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання АЗС та вісім легкових авто.
Каховская ГЭС: Для того, чтобы нанести такие разрушения, нужен доступ и подготовка, это делали военные профессионалы — Юрий Ландау, АО «Укргидропрект»
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Поділ майна подружжя
Загрузка...