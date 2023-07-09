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Ракурс
Наслідки пожежі на АЗС у Києві, фото: ДСНС

Причину пожежі на АЗС у Києві назвав Кличко (ВІДЕО)

9 лип 2023, 17:52
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У Києві сьогодні, 9 липня, вдень спалахнула пожежа на АЗС у у Дніпровському районі міста.


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Наразі пожежу вже ліквідовано, вогонь вирував на площі 1,5 тис. кв. м. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому — 17 років, — зазначив Кличко.

За словами мера Києва, пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку. В результаті вогонь повністю знищив будівлю й наземне обладнання АЗС та вісім легкових авто.

Джерело: Ракурс


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