Расширение НАТО – Байден договорился о встрече Эрдогана и премьера Швеции

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Швеція все ще на дорозі до НАТО і долає спротив Туреччини. Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон зустрінеться в понеділок з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у спробі подолати дипломатичний глухий кут, що виник через позицію Анкари з приводу вступу Швеції до НАТО.

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Переговори двох лідерів напередодні саміту альянсу у Вільнюсі відбуваються в умовах, коли НАТО прагне продемонструвати єдність перед російською агресією в Україні, повідомляє AFP.

У неділю Ердоган поговорив телефоном із президентом США Джо Байденом, коли той перебував у літаку і прямував до Лондона. У короткому повідомленні Білого дому зазначалося, зокрема, що «Байден висловив бажання якнайшвидше прийняти Швецію до НАТО».

Водночас прес-служба турецького лідера повідомила, що під час розмови Ердоган та Байден домовилися провести двосторонню зустріч на саміті НАТО.

У розмові Ердоган зазначив, що Швеція зробила правильні кроки, внісши поправки в антитерористичне законодавство, проте рішення Стокгольма дозволити акції прихильників забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану «зводить ці кроки нанівець».

Ердоган також сказав, що помилково пов’язувати заплановану передачу Туреччини американських винищувачів F-16 (цю угоду ще має схвалити Конгрес) із питанням про членство Швеції до НАТО.

Туреччина та Угорщина залишаються єдиними членами НАТО, які блокують ратифікацію приєднання Швеції до альянсу. Будапешт заявляв, що наслідуватиме Анкару і схвалить членство Швеції, якщо Туреччина дасть зелене світло.