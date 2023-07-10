Шесть натовских генералов призвали Альянс открыть Украине «конкретный путь к членству»

Шість відставних генералів країн НАТО у листі закликали лідерів саміту Альянсу у Вільнюсі відкрити для України конкретний шлях до членства.

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Його підписали:

Військові закликали країни-члени НАТО визначити конкретну дорожню карту, яка веде до членства України в Альянсі, «найближчим часом».

Вони зазначили, що агресія рф проти України несе пряму загрозу міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, а Україна бореться за всіх членів Європейського Союзу та НАТО.

У листі сказано, що Україна показала здатність і готовність взяти на себе зобов’язання, щоб захищати свою незалежність та безпеку країн Європи, а також прихильність принципам демократії.