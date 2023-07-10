Ракурсhttps://racurs.ua/
Шесть натовских генералов призвали Альянс открыть Украине "конкретный путь к членству"
Шесть натовских генералов призвали Альянс открыть Украине «конкретный путь к членству»https://racurs.ua/n184961-shest-natovskih-generalov-prizvali-alyans-otkryt-ukraine-konkretnyy-put-k-chlenstvu.htmlРакурс
Шість відставних генералів країн НАТО у листі закликали лідерів саміту Альянсу у Вільнюсі відкрити для України конкретний шлях до членства.
.
Його підписали:
- Ріхо Террас — генерал естонської армії, колишній начальник оборони Естонії;
- Мечислав Гоцул — генерал польської армії, ексглава оборони Польщі;
- Раймондс Граубе — генерал латвійської армії, колишній начальник оборони Латвії;
- Вітаутас Йонас Жукас — генерал литовської армії, колишній начальник оборони Литви;
- Бен Ходжес — генерал армії США, колишній командувач американськими силами в Європі;
- Майкл Репах — генерал армії США, колишній голова командування спеціальних операцій США в Європі.
Військові закликали країни-члени НАТО визначити конкретну дорожню карту, яка веде до членства України в Альянсі, «найближчим часом».
Вони зазначили, що агресія рф проти України несе пряму загрозу міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, а Україна бореться за всіх членів Європейського Союзу та НАТО.
У листі сказано, що Україна показала здатність і готовність взяти на себе зобов’язання, щоб захищати свою незалежність та безпеку країн Європи, а також прихильність принципам демократії.
На саміті в Бухаресті 2008 року союзники домовилися, що Україна в майбутньому стане членом НАТО. Настав час, щоб країни НАТО виконали цю обіцянку. Це єдиний можливий спосіб гарантувати мир у Європі перед безжалісною російською агресією, — йдеться у зверненні.