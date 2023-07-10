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Шість натівських генералів закликали Альянс відкрити Україні «конкретний шлях до членства»

Шість натівських генералів закликали Альянс відкрити Україні «конкретний шлях до членства»

10 лип 2023, 09:59
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Шість відставних генералів країн НАТО у листі закликали лідерів саміту Альянсу у Вільнюсі відкрити для України конкретний шлях до членства.


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Його підписали:

  • Ріхо Террас — генерал естонської армії, колишній начальник оборони Естонії;
  • Мечислав Гоцул — генерал польської армії, ексглава оборони Польщі;
  • Раймондс Граубе — генерал латвійської армії, колишній начальник оборони Латвії;
  • Вітаутас Йонас Жукас — генерал литовської армії, колишній начальник оборони Литви;
  • Бен Ходжес — генерал армії США, колишній командувач американськими силами в Європі;
  • Майкл Репах — генерал армії США, колишній голова командування спеціальних операцій США в Європі.

Військові закликали країни-члени НАТО визначити конкретну дорожню карту, яка веде до членства України в Альянсі, «найближчим часом».

Вони зазначили, що агресія рф проти України несе пряму загрозу міжнародному порядку, що ґрунтується на правилах, а Україна бореться за всіх членів Європейського Союзу та НАТО.

У листі сказано, що Україна показала здатність і готовність взяти на себе зобов’язання, щоб захищати свою незалежність та безпеку країн Європи, а також прихильність принципам демократії.

На саміті в Бухаресті 2008 року союзники домовилися, що Україна в майбутньому стане членом НАТО. Настав час, щоб країни НАТО виконали цю обіцянку. Це єдиний можливий спосіб гарантувати мир у Європі перед безжалісною російською агресією, — йдеться у зверненні.

Джерело: Ракурс


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