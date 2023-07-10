Компания Rheinmetall. Фото:

https://racurs.ua/n184980-rheinmetall-anonsiroval-otkrytie-zavoda-po-proizvodstvu-bronetehniki-v-ukraine.html

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Завод з виробництва бронетехніки компанії Rheinmetall планують відкрити в Україні протягом наступних 12 тижнів.

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Цей німецький оборонний концерн планує побудувати підприємство в західній частині України. На заводі вироблятимуть близько 400 танків на рік. Крім того, тут планують виробляти і ремонтувати бронетранспортер Fuchs. Про це голова правління компанії Армін Паппергер заявив в інтерв’ю CNN.

Також Rheinmetall навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на цьому заводі.

Українці повинні допомогти самі собі — якщо вони завжди чекатимуть від європейців чи американців, щоб вони допомогли їм протягом наступних 10 чи 20 років… це неможливо, — зазначив Паппергер.

За його словами, цей завод захистять від потенційних російських атак.

Нагадаємо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін 10 липня повідомив, що в Україні розпочали будівництво заводу з виробництва ударних безпілотників «Байрактар». Виробництво цих БПЛА в Україні може розпочатися у 2025 році.

Джерело: CNN