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Ракурс
В Україні розпочали будівництво заводу з виробництва "Байрактарів"

В Україні розпочали будівництво заводу з виробництва «Байрактарів»

10 лип 2023, 11:47
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В Україні розпочали будівництво заводу з виробництва «Байрактарів».


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Про це в етері телемарафону повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Це той самий великий завод «Байрактарів», про який ще декілька років тому домовлялися. Завод почали будувати на ділі, а не на меморандумах. Ми перейшли до реальних кроків, — сказав він.

У серпні 2022 року повідомлялося, що Baykar створила в Україні компанію з виробництва ударних безпілотників Bayraktar, придбала земельну ділянку та розробила проєкт заводу — компанія планує виконати план до кінця.

Це підтвердив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Виробництво «Байрактарів» в Україні може розпочатися у 2025 році. Про це писала у червні газета Yeni Akit із посиланням на гендиректора компанії Baykar Халюка Байрактара.

Ми отримали необхідні ліцензійні дозволи Туреччини на повне виробництво безпілотних літальних апаратів Baykar TB2 і Akıncı в Україні, — сказав він.

Інвестиції у будівництво заводу сягнуть 95,5 млн дол.

Джерело: Ракурс


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